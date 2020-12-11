Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği 6 tır insani yardım Azerbaycan'a ulaştı
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Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği 6 tır insani yardım Azerbaycan'a ulaştı

11.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:11

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan gıda, oyuncak ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır Azerbaycan'a ulaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan gıda, oyuncak ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır Azerbaycan'a ulaştı.

Yardım malzemeleri, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan sivillere ulaştırılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun zafer kazanmasından ve topraklarını işgalden kurtarmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ı, "iki devlet, tek millet" olarak ifade ettiklerini hatırlatan Erbaş, "Maddi ve manevi desteklerimizle Azerbaycan'ın yanında olduk. Dualarımızı Azerbaycan ordusu için, Azerbaycan milleti için hiç eksik etmedik. Geçtiğimiz cuma günü 90 bin camimizde şehitlerimizi andık. TDV olarak 6 yardım tırımızı Türkiye'den uğurladık ve tırlarımız geldi. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşacak." bilgisini verdi.

Erbaş, Türk milleti olarak her zaman mazlumun yanında yer aldıklarını, bugün de kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kurtarılan topraklarda Ermenilerin zalimce harap ettikleri camilerimiz var. Camilerimizi inşallah imar edeceğiz. Orada kaç cami olduğu ve durumlarının ne olduğu noktasında araştırma yapılacak. O bölgelerde Azerbaycan ordusunun çalışmaları var. Henüz serbest bölge haline gelmedi. Serbest bölge haline geldikten sonra Bakü Din Hizmetleri Müşavirliği ve büyükelçiliğimizle birlikte gerekli çalışmaları yapacağız sonrasında bizler de neler yapabileceğiz, ona karar vereceğiz."

Azerbaycan askerinin başarılarından ve her zaman şehit olmaya hazır olmalarından gurur duyduklarını vurgulayan Erbaş, "Allah hayırlı eylesin. İnşallah bu süreç en güzel şekilde tamamlanır ve Karabağ toprakları tekrar yeşerir. Azerbaycan bayrağıyla ve ezan sesleriyle en güzel şekilde gelecek günlere kavuşur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, kurtarılan topraklardaki camilerde Azerbaycan askerlerinin ezan okumasını da "Gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Bir Müslüman olarak bir Türk olarak bu tabloları özlemiştik. Cenab-ı Hak görmeyi nasip eyledi. Duamız odur ki en kısa zamanda Karabağ camilerinde biz de gidip ezan okuyup namaz kılalım. O günleri iple çekiyoruz. Bu günlere bizi kavuşturan Rabbimiz inşallah o günlere de kavuşturacaktır." sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği 6 tır insani yardım Azerbaycan'a ulaştı
Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği 6 tır insani yardım Azerbaycan'a ulaştı
Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği 6 tır insani yardım Azerbaycan'a ulaştı
Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği 6 tır insani yardım Azerbaycan'a ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkin Umudov

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