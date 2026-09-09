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Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi

Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşan Galatasaray, 22. dakikada Altimira'nın sert faulü sonrası kırmızı kart beklerken VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Sporting CP ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, kırmızı kart bekledi. 

GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

Mücadelenin 22. dakikasında Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Aleksey Batrakov'a orta alanda çok sert bir faul yaptı. Batrakov'un yerde kalmasının ardından oyunu durduran Norveçli hakem Espen Eskas, sarı kart gösterdi. 

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Kritik pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) odasıyla temas kuran mücadelenin hakemi, inceleme önerisi almamasının ardından oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Galatasaray’da teknik direktör ve yedek kulübesi, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Bu tür haberleri fb maçında yap, biz bunlara bakmayız, Uğurcan topa trene bakar gibi bakma sen kalecisin, sane ve barış faciasınız.

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu uğurcanla, sane'yle, eren elmalıyla zor maç kazanır. Yeni alınan batrakov da sıradan bir oyuncu sırtı dönükken aldığı topla dönemiyor.. Galatasary bu sene her kulvarda bunlarla nasıl başarı kazanacak.. Hakem'de kötü değildi ilk yarıda..

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Haber YorumlarıNurettin:

baktılar bee yok birsey sarı verdi

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