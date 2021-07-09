Türkiye Diyanet Vakfının "Gençlik ve Gönüllülük Kampı" Sakarya'da başladı
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Türkiye Diyanet Vakfının "Gençlik ve Gönüllülük Kampı" Sakarya'da başladı

Türkiye Diyanet Vakfının 'Gençlik ve Gönüllülük Kampı' Sakarya'da başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Gençlik ve Gönüllülük Kampı" Sakarya'da başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Gençlik ve Gönüllülük Kampı" Sakarya'da başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Arifiye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe, Adana, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Malatya, Manisa ve Mersin'deki Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Kolları üyeleri ile müftülüklerce belirlenen Diyanet Gençlik koordinatörleri katıldı.

Etkinlik boyunca TDV gönüllüsü katılımcılara Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetleri, gönüllülük ve gençlik çalışmaları anlatılacak, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, geleneksel okçuluk, matrak, mini golf, masa tenisi ve şehir turu düzenlenecek.

TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri kampı, bundan sonraki senelerde geleneksel hale getirerek düzenli şekilde yapacaklarını ifade etti.

Bir ülkenin en önemli kazanımları gençlere yapılan yatırımın, geleceğe dair atılmış sağlam temeller olduğunu belirten Efe, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilen, topluma faydalı bireyler olması için Türkiye Diyanet Vakfı olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu kapsamda yaz dönemleri başta olmak üzere fırsat bulduğumuz her dönemde gençlerin aktif katılabileceği ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz projeler geliştiriyoruz. Gençlik ve Gönüllülük Kampı'mız da bunlardan birisi. İnşallah verimli bir kamp dönemi geçirmiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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