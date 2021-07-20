Türkiye Diyanet Vakfınca Çad'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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Türkiye Diyanet Vakfınca Çad'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Türkiye Diyanet Vakfınca Çad'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi programında Afrika ülkesi Çad'da kesilen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi programında Afrika ülkesi Çad'da kesilen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkeye gelen TDV görevlileri gözetiminde başkent Encemine başta olmak üzere birçok noktada bayram namazının ardından kurban kesimleri başladı.

Çad'daki kurban programı için vekalet veren 19 bin 600 bağışçının tek tek isimleri okunarak, büyükbaş hayvanların kesimi gerçekleştirildi. Eşit şekilde pay edildikten sonra torbalara konulan kurban etleri, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Vakfın görevlilerinden İbrahim Genç, AA muhabirine, TDV'nin bu yıl 81 il ve çok sayıda ülkede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

Çad'daki kurban kesim işlemlerinin devam ettiğini belirten Genç, "Kesilen kurban etlerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çad'ın yoksul köylerine geldik. Kurban paylarını titizlikle poşetledik, ailelerimize dağıtıyoruz. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfınca Çad'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Türkiye Diyanet Vakfınca Çad'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Türkiye Diyanet Vakfınca Çad'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Türkiye Diyanet Vakfınca Çad'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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