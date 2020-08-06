Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan'ın yaralarını sarıyor "Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar" sloganıyla dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurların yardımına koşan, kriz bölgelerine acil insani yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama sonrasında da bölgeye yardım ulaştırdı.

"Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar" sloganıyla dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurların yardımına koşan, kriz bölgelerine acil insani yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama sonrasında da bölgeye yardım ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla kişinin de yaralandığı patlamanın ardından vakıf olarak reaksiyon gösterdiklerini ve ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdiklerini söyledi.

Bölgedeki partner kuruluşla birlikte ilk etapta ihtiyaç sahibi ailelerin tespitini yaptıklarına dikkati çeken Açık, "Patlamadan en çok zarar gören Karantina, Beşura ve Jummeyzi bölgelerinde ekmek ve su başta olmak üzere gıda dağıtımlarına başladık. Ekiplerimiz sahada. Türk milletinin yardım elini vakit kaybetmeden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Dağıtımla birlikte inceleme ve tespit çalışmalarımız da sürdürüyor. Kimin neye ihtiyacı varsa ona göre yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaraları sarmak için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Her dönem mazlum ve mağdurun yanında olan, afet ve kriz bölgelerine hızlı bir şekilde ulaşarak yaraları saran Vakfımız, Lübnan halkını da yalnız bırakmıyor. Vefakar milletimiz, facia diyebileceğimiz büyüklükteki bir olayın yaşandığı Beyrut'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatacaktır" diye konuştu.

Bölgedeki diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte koordineli bir şekilde hareket edildiğini belirten Açık, el birliğiyle yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA