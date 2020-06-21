Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde mumyalanmış balıklara bakım yapıldı
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Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde mumyalanmış balıklara bakım yapıldı

Türkiye'de ilk olarak gösterilen ve yüzlerce çeşit mumyalanmış balığın bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından bakım yapıldı.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde mumyalanmış balıklara bakım yapıldı
21.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:00

Türkiye'de ilk olarak gösterilen ve yüzlerce çeşit mumyalanmış balığın bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından bakım yapıldı. Mumyalanmış dev balıklara tek tek incelenerek bakıldı.

Türkiye'de tek dünyada ise ilk olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından bakım yapıldı. 20 tırı dolduracak kadar yüzlerce balık çeşidinin mumlayanmış hali müzede yer alıyor. 30 yıldır bulunan müzede balıklar tek tek bulundukları yerden indirilerek bakımları yapıldı. Mumyalanmış balıklar rutubetleri alındıktan sonra vernikleme ve cilalama işlemi Kenan Balcı tarafından gerçekleştirildi. Konuyla ilgili konuşan Balcı, "Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde 20 tır dolusu balık bulunmaktadır. Balıkların büyüklüğü küçüklüğü 50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kiloya kadar balıklarımız bulunmaktadır. Rutubetli havanın sonunda kuru hava başladı bu da balık olduğu bunun her sene bakımı yapılıyor. Şu anda mumyalanmış balıkların bakım zamanı. Temizleniyor bakterilere karşın. Güneşte havalandırıyoruz gölge ortamında. Önümüzdeki günlerde halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi.

Balıkları bakımının hassasiyet gerektiğini kaydeden Balcı, "Çok dikkatli davranmanız bakımını yapmanız lazım. 30 senedir devam ediyor buradaki balıkların duruşu. Benim görüşüm 300 sene daha düzenli bakım yapılırsa devam edeceği yönünde" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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