Türkiye'den Yunanistan'a 'nota'

YUNAN Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk balıkçı teknelerine ateş açılması sonucu 1 kişinin yaralanması ile ilgili Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak 'nota' verildi.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız Adası'nın kuzeyi, Karaburun'un batısında 'Baba Oğul' ve 'Esila Liya' isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açıldı. 'Baba Oğul' isimli teknede bulunan 1 Türk vatandaşının yaralanması ile ilgili Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yunan tarafına Ege'de balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir 'nota' verildi. Ayrıca, Ege'de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği vurgulandı.