Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı (2)
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Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı (2)

YARDIM MALZEMELERİ BAŞKENT KARAKAS'A ULAŞTIRILDITürkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele eden Venezuela'ya 16 Temmuz'da gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı.

Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı (2)
18.07.2020 05:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 05:32

YARDIM MALZEMELERİ BAŞKENT KARAKAS'A ULAŞTIRILDI

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele eden Venezuela'ya 16 Temmuz'da gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı. Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu karşıladı.Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardım uçağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektubun yetkililere teslim edildiğini duyurdu.


Kaynak: DHA

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