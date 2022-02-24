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Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere çağrı: Güvenli yerlerde kalın, destek sağlayacağız

AA, Mustafa Deveci - Dünya
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Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere çağrı: Güvenli yerlerde kalın, destek sağlayacağız

Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesi sonrasında bölgedeki Türk vatandaşlarını uyardı. Yapılan açıklamada, ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlattı. Gelişmenin ardından Ukrayna'nın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu, bütün uçuşlar durduruldu.

"GÜVENLİ BÖLGEDE KALIN"

Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

"GEREKLİ DESTEK VE YÖNLENDİRMELER SAĞLANACAK"

Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı belirtildi. Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının şu numaraları arayabileceği kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi +903122922929 Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612 Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

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AA / Mustafa Deveci - Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Kiev, Türk, Dünya, Güncel, Haberler

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