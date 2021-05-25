Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımıTÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Hindistan'a, 2 askeri kargo uçağı ile oksijen tüpü, solunum cihazı, oksijen jeneratörü ve ilaç gönderdi.

Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Hindistan'a, 2 askeri kargo uçağı ile oksijen tüpü, solunum cihazı, oksijen jeneratörü ve ilaç gönderdi.

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden ülkelere tıbbi malzeme desteği vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay'ı tarafından yaklaşık 46 ton ağırlığında tıbbi yardım malzemesi hazırlandı. Hazırlanan malzemeler, akşam saatlerinde Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Yükleme tamamlandıktan sonra uçaklar, Hindistan'ın başkenti Delhi'yegitmek üzere havalandı.

Yardım paketlerinde, 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü ve 50 adet solunum cihazı ile çeşitli sağlık malzemeleri yer aldığı belirtildi.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Bu yardımlar, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonuyla birlikte gönderiliyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığımız ile irtibata geçerek ihtiyacını bildirmiştir. İhtiyaçlar, saymış olduğum bakanlıklar tarafından koordine edilmiş, bağışçılar tarafından ürünler tedarik edilirken, Kızılay tarafından da sevkiyatı sağlanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin