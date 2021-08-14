Türkiye'den göçe salınan kelaynak, İsrail'de görüntülendi
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Türkiye'den göçe salınan kelaynak, İsrail'de görüntülendi

Türkiye'den göçe salınan kelaynak, İsrail'de görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinden 8 Temmuz'da göç yollarını unutmaması için doğaya salınan nesli tehlike altındaki 15 kelaynaktan 1'inin, 33 gün sonra İsrail'e ulaştığı ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinden 8 Temmuz'da göç yollarını unutmaması için doğaya salınan nesli tehlike altındaki 15 kelaynaktan 1'inin, 33 gün sonra İsrail'e ulaştığı ortaya çıktı. Kelaynak, İsrail'de Mısır sınırına yakın bölgede beslenirken, İsrailli kuş gözlemcisi tarafından görüntülendi.

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda 1977'den bu yana üretilerek koruma altında tutulan kelaynakların sayısı, bu yıl 325'e ulaştı. Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan 15'i, göç yolunu unutmamaları ve göç yolunun izlenmesi amacıyla 8 Temmuz'da doğaya bırakıldı. 15 yavrudan 1'inin göçe salındıktan 33 gün sonra ilk defa İsrail'e kadar ulaştığı ortaya çıktı. Kelaynak, çarşamba günü İsrailli kuş gözlemcisi tarafından beslenirken görüntülendi. Kuş gözlemcisi, ayağındaki halkada bulunan ülke kodu ve seri numarasından kuşun Türkiye'den uçtuğunu belirleyip, sistem üzerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve kuş gözlemcilerini bilgilendirdi.2013 yılında göçe salınan 26 kelaynak, Lübnan ve Ürdün'de avcılar tarafından katledilmiş ve geri dönen olmamıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kuş gözlemcileri ve Birecikliler, 2013 yılından bu yana ilk defa 8 Temmuz'da göçe bırakılan kelaynakların 14 Şubat'ta geri dönmelerini heyecanla bekliyor. Kelaynakların Türkiye'de ve dünyada ise soyu tehdit altında. Dünyadaki son 2 popülasyonundan biri Kuzeybatı Afrika'da Fas'ta, diğeri ise Türkiye'de ve çok küçük bir grup olarak Suriye'de bulunuyor. Türkiye popülasyonu geçmişte tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşarken, bugün sadece Fırat Nehri kıyısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kurulan istasyonda yaşıyor. Ortalama ömürleri 25-30 yıl olan kelaynaklar yılda bir defa ve 1-3 yumurta yaparken, kuluçka süreleri 4 hafta olarak biliniyor.   


Türkiye'den göçe salınan kelaynak, İsrail'de görüntülendi
Türkiye'den göçe salınan kelaynak, İsrail'de görüntülendi
Türkiye'den göçe salınan kelaynak, İsrail'de görüntülendi
Türkiye'den göçe salınan kelaynak, İsrail'de görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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