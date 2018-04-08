Türkiye'den Fırat Kalkanı Bölgesine Yatırım (2) - Halep/

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde Türkiye'nin desteğiyle yaptırılan tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarında destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Azez, Mare ve Souran ilçelerinde yaptırılan 4 sağlık merkezi, 2 mahalli meclis binası, PTT şubesi, oyun parkı ve halk eğitim merkezinin açılışı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Tekinarslan, Azez Alahlı Hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada, yeni bir sağlık tesisini hizmete sunmanın sevincini yaşadıklarını belirterek hastanenin günlük bin hasta kapasiteli olduğunu söyledi.

Açılışı gerçekleştirilen sağlık tesislerinde, Türk ve Suriyeli personelin ortak hizmet vereceğini ifade eden Tekinarslan, aynı zamanda tesislerin belli düzeyde ameliyatları gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu aktardı.

Tekinarslan, hizmete açılan sağlık merkezlerinin bölge halkının her türlü ihtiyacını karşılayabileceğini aktararak "Sağlık merkezi, her türlü ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanmak üzere burada görev yapacak. Türk milleti, devletimizin Fırat Kalkanı sahasında insanlığa sunduğu hizmetleri gördükçe, içerisindeki büyüklüğü bir kez daha hissetsin. Devletimizle ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.

Açılışın ardından Tekinarslan, sağlık merkezlerinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Zeytin Dalı Harekatı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca tedavi için Afrin'den getirilen Ethem İsmail'in eşi Fahriye Kurnasen, sağlık personelinin kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirtti.

Eşinin sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Kurnasen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Tekinarslan, daha sonra Azez PTT Şubesinin açılışına katıldı. Bölge halkının açılan şube sayesinde posta, banka ve lojistik hizmetlerini eksiksiz almaya başladığını dile getiren Tekinarslan, " Türkiye Cumhuriyeti olarak Fırat Kalkanı sahasında yürüttüğümüz hizmetlere her gün bir yenisini eklemenin ve burada yaşayan mazlum Suriyelilerin yüzündeki o tebessüm ve sevecen dostluk dolu ifadeyi görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Açılışın ardından Tekinarslan ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti, Suriyeli çocuklara Türk Milli Takımı'nın formasını hediye etti.