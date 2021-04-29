Türkiye'den Batum'a yardım eli

Gürcistan'ın Batum kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından destek verilen İalkani Derneğine ait "Çocuklar için Yatılı ve Gündüz Evi" çocuk destek merkezinin açılış töreni yapıldı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından destek verilen İalkani Derneğine ait "Çocuklar için Yatılı ve Gündüz Evi" çocuk destek merkezinin açılış töreni yapıldı.

Türkiye-Gürcistan sınırında bulunan ve Gürcistan'a bağlı Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteği ile Gürcistan merkezli İalkani Derneğine ait "Çocuklar için Yatılı ve Gündüz Evi" çocuk destek merkezinin açılış töreni yapıldı.

Derneğin açılış törenine TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nino Nijaradze ve diğer yetkililer ile merkezin yöneticileri katıldı. Demirdağ, açılışın ardından dernekte eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Açılış töreninde konuşma yapan Başkonsolos Yılmaz, bu kuruluşun binası için TİKA'nın verdiği destek Türk ve Gürcü halklarının dayanışmasını ve kardeşliğinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini ifade etti. Yılmaz, "Dostumuz, komşumuz ve akrabamız Gürcistan'da TİKA tarafından çeşitli oranlarda 600'ün üzerinde proje gerçekleşmiş. Bu projeler ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine hizmet etmekte" dedi.

Demirdağ ise açılışta yaptığı konuşmada, "Gürcistan bizim en önemli stratejik ortağımız ve kardeş ülkemiz. Bu dernekte gelecekte çok iyi doktorlar, mühendisler ve pilotlar yetişir ve onların mutluluğu bizim için çok önemli. Türkiye ve TİKA olarak dünyanın neresinde olursak olalım din, dil, ırk gözetmeksizin bütün çocukların yüzlerinin gülmesi için elimizden geleni yapıyoruz, bu Türkiye'nin en büyük prensipleri arasında yer alan duruşu" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından basına açıklamada bulunan Bakan Nijaradze ise, "İalkani Derneği'ni gibi böyle bir ciddi derneğin tadilatı ve donanımı için Türk tarafına yardım için teşekkür ediyoruz. Bu merkez sokakta kalan kimsesiz çocukların eğitim almasına da hizmet edecek" dedi.

Açılışı yapılan çocuk destek merkezinde 150 Gürcistanlı çocuk eğitim görüyor, 45 çocuk ise yatılı kalıyor. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı