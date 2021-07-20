Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı
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Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı

Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da, Türk hayır kurumlarınca kurban eti kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Azerbaycan'da, Türk hayır kurumlarınca kurban eti kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve düzenli yaptıkları yardım faaliyetlerini bu yıl da devam ettirerek Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetimi altında kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra 3'er kiloluk paketlere konularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, kesim alanlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Önce Türk Kızılayın kesim yaptığı alana gelen Bağcı'ya, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ülkedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Büyükelçi Bağcı, burada yaptığı konuşmada Türk Kızılayın dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırdığını söyledi. Bağcı, Türk Kızılayın "Türk milletinin vicdan ve şefkati" olduğunu belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

TDV'nin kesim gerçekleştirdiği alanı da ziyaret eden Bağcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz'dan bilgi aldı. Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Vekalet veren vatandaşlarımız mutmain olsunlar. Gerçekten büyük bir titizlikle kesimler yapılmaktadır." dedi.

Yavuzyılmaz da bu yıl 80'i Bakü'de olmak üzere 180 büyükbaş hayvan keseceklerini, kurban etlerini başta Karabağ şehitlerinin yakınları ile gazilere, göçmenlere, yetimhanelere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını bildirdi. Kurbanın "kardeşlik ve paylaşma" olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı
Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı
Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı
Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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