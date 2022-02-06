Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılında birinci nesil anıldı

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılında, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sachsenheim beldesinde, buraya çalışmak için gelen birinci nesil anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sachsenheim Mimar Sinan Camisi'nde bu yıl 18. kez düzenlenen etkinlikte, torunlarının organizasyonu ile bir araya gelen birinci nesil büyükler, sohbet edip anılarını tazeleyerek hasret giderdi.

Kuran-ı Kerim okunarak başlanan "Ahde Vefa" programında konuşan Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı İsmet Harbi, 1960'lı yıllarda Almanya'ya gelen ve birinci nesil diye adlandırılan öncülerin, o günkü imkanlar dahilinde camiler inşa ederek çok büyük işler başardıklarını söyledi.

Harbi, "DİTİB teşkilatı olarak vefat eden değerlerimizi dualarımızda andığımız gibi hayatta olan büyüklerimizi de anmak, onları hatırlamak ve hatırlarını sormak görevimiz. Bir sıcak çay ve bir güzel muhabbet maksadıyla etkinliğimizi her yıl gelenek haline getirdik." ifadelerini kullandı.

"Bu güzel eserleri yaşatan ve bizlere emanet eden büyüklerimizden Allah razı olsun." diyen Harbi, "Ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet, sizlere de sağlık dolu bereketli bir ömürler diliyorum. Biz her bir değerimize minnet ve şükran borçluyuz." şeklinde konuştu.

Günün anısına katılımcılara gül dağıtılarak, göçün 60'ıncı yılı münasebetiyle hatıra amaçlı özel hazırlanan cami logolu madalya verildi.