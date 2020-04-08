Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı (2) UÇAK SIRBİSTAN'A İNDİTürkiye'nin koronavirüsle mücadele eden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, ilk durak olan Sırbistan'a indi.

UÇAK SIRBİSTAN'A İNDİ

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, ilk durak olan Sırbistan'a indi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız, ilk durağı olan Sırbistan'a indi. Uçağımızı ve görevli personelimizi Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Bakan Yardımcısı karşıladı" denildi.

Kaynak: DHA