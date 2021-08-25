Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek olan KKTC'li ekibe teşekkür belgesi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek olan KKTC'li ekibe teşekkür belgesi verildi

Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek olan KKTC'li ekibe teşekkür belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek için giden KKTC Orman Dairesi ekibi ile Girne'deki Karşıyaka bölgesinde çıkan yangına müdahale eden kadınlara teşekkür belgesi takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek için giden KKTC Orman Dairesi ekibi ile Girne'deki Karşıyaka bölgesinde çıkan yangına müdahale eden kadınlara teşekkür belgesi takdim etti.

Çavuşoğlu, son dönemde Türkiye ve KKTC'deki orman yangınlarına müdahale eden ekibi bakanlıkta kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada, her olumsuzluğun olumlu bir tarafı bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu düşünceyi hayata geçiren olayların kahramanlarıyla olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Karşıyaka'daki yangına müdahale eden 3 kadının takdiri hak ettiğine işaret ederek, bu kişilerin yangının çıktığı gün içlerinden gelerek ülkenin değerlerine sahip çıkmak için ellerinde kovalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlattı.

"Bana göre yılın fotoğrafını oluşturan 3 kadınla birlikteyiz." diyen Çavuşoğlu, kadınlara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, ana vatan Türkiye'de çıkan yüzlerce yangına binlerce arazöz ve insanın, onlarca uçak ve helikopterin müdahale ettiğini vurgulayarak, "Bizim burada tırnağımız ağrısa ana vatanımız her şeyi ile burada." dedi.

"İlk kez ana vatan Türkiye topraklarına desteğe gittik"

Türkiye'deki yangınlara müdahale için giden Orman Dairesine bağlı ekibin gönüllü şekilde oraya gittiğini belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı olarak belki de yüzyıllardır ilk kez ana vatan Türkiye topraklarına desteğe gittik. Her zaman onlar bize desteğe gelirdi, bu kez biz onlara destek olmak için hazırlık yaptık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, orman yangınları konusunda ilk defa bu şekilde teşekkür belgesi sunulduğunu kaydederek, "Siz bunu hak ettiniz." dedi.

Bir daha böyle yangınların yaşanmaması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Gelecek nesillere daha güzel bir çevre ve coğrafya yaratma hedefimize mutlaka ulaşacağız." diye konuştu.

Konuşma sonrasında teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme...
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Merve Boluğur
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek olan KKTC'li ekibe teşekkür belgesi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 18:59:02. #1.15#

title