Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek olan KKTC'li ekibe teşekkür belgesi verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek için giden KKTC Orman Dairesi ekibi ile Girne'deki Karşıyaka bölgesinde çıkan yangına müdahale eden kadınlara teşekkür belgesi takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek için giden KKTC Orman Dairesi ekibi ile Girne'deki Karşıyaka bölgesinde çıkan yangına müdahale eden kadınlara teşekkür belgesi takdim etti.

Çavuşoğlu, son dönemde Türkiye ve KKTC'deki orman yangınlarına müdahale eden ekibi bakanlıkta kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada, her olumsuzluğun olumlu bir tarafı bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu düşünceyi hayata geçiren olayların kahramanlarıyla olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Karşıyaka'daki yangına müdahale eden 3 kadının takdiri hak ettiğine işaret ederek, bu kişilerin yangının çıktığı gün içlerinden gelerek ülkenin değerlerine sahip çıkmak için ellerinde kovalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlattı.

"Bana göre yılın fotoğrafını oluşturan 3 kadınla birlikteyiz." diyen Çavuşoğlu, kadınlara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, ana vatan Türkiye'de çıkan yüzlerce yangına binlerce arazöz ve insanın, onlarca uçak ve helikopterin müdahale ettiğini vurgulayarak, "Bizim burada tırnağımız ağrısa ana vatanımız her şeyi ile burada." dedi.

"İlk kez ana vatan Türkiye topraklarına desteğe gittik"

Türkiye'deki yangınlara müdahale için giden Orman Dairesine bağlı ekibin gönüllü şekilde oraya gittiğini belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı olarak belki de yüzyıllardır ilk kez ana vatan Türkiye topraklarına desteğe gittik. Her zaman onlar bize desteğe gelirdi, bu kez biz onlara destek olmak için hazırlık yaptık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, orman yangınları konusunda ilk defa bu şekilde teşekkür belgesi sunulduğunu kaydederek, "Siz bunu hak ettiniz." dedi.

Bir daha böyle yangınların yaşanmaması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Gelecek nesillere daha güzel bir çevre ve coğrafya yaratma hedefimize mutlaka ulaşacağız." diye konuştu.

Konuşma sonrasında teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan