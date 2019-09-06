Türkiye'deki tartışmalı konuları işleyen #Susamam ve Olay, YouTube'da 1.5 milyon dinleyiciye ulaştı

06.09.2019 11:54

Türkiye bu sabaha iki yeni şarkıyla uyandı: #Susamam ve Olay, Youtube'da yayınlandığı ilk saatlerinde toplamda 1.5 milyondan fazla dinleyiciye ulaştı. İki şarkı da güne başlarken Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.



Müzisyen Şanışer'in YouTube sayfasından paylaşılan ve kendisiyle birlikte 17 farklı sanatçının kolektif olarak seslendirdiği #Susamam, Türkiye'de tartışılan gündemlerden doğa, adalet, eğitim, kadına şiddet, hayvan hakları gibi konuları çeşitli etkiketlerle farklı bölümlerde işliyor. Her bölüm farklı bir sanatçının sesiyle ele alınıyor. Rap müzisyeni Fuat'ı, #Doğa bölümünde dinlerken, Deniz Tekin gitarıyla #KadınHakları etketinde karşımıza çıkıyor. YouTube'a dün yüklenen klibin izlenme sayısı 820 bini aştı. Euronews.com'da Görüntüle