Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili EGM'den duygulandıran belgesel - Haberler
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Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili EGM'den duygulandıran belgesel

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin pek çok farklı ilinde yaşanan orman yangınları, tüm ülkeyi resmen yasa boğdu. Yüzlerce insanın ve ekibin seferber olduğu yangınla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir belgesel geldi. "Alevlere göğsünü siper edenler anlatıyor" diyen EGM, belgeselde yangına müdahale anlarına ilişkin görüntülere yer verdi.

Türkiye'de temmuz ayının son haftasında başlayarak günlerce süren ve birçok ilde meydana orman yangınları, binlerce hektar alanın ve birçok canlı türünün yok olmasına neden oldu.

EGM'DEN 7 DAKİKALIK BELGESEL

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'da etkili olan orman yangınları ile ilgili bir belgesele imza attı. Yangında görev alan Emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verilen video, 7 dakika 40 saniyeden oluşuyor.

"BU GAYRET SÖNDÜRDÜ"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan belgesel çalışmada, yangına müdahale anlarına ilişkin görüntüler de kullanıldı. Video, emniyetin hesaplarında "Alevlere göğsünü siper edenler anlatıyor. Bu gayret söndürdü, bu birlik yeşertecek" başlığı ile yayınlandı.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili EGM'den duygulandıran belgesel

Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili EGM'den duygulandıran belgesel
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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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