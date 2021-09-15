Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili EGM'den duygulandıran belgesel

Türkiye'de temmuz ayının son haftasında başlayarak günlerce süren ve birçok ilde meydana orman yangınları, binlerce hektar alanın ve birçok canlı türünün yok olmasına neden oldu.

EGM'DEN 7 DAKİKALIK BELGESEL

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'da etkili olan orman yangınları ile ilgili bir belgesele imza attı. Yangında görev alan Emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verilen video, 7 dakika 40 saniyeden oluşuyor.

"BU GAYRET SÖNDÜRDÜ"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan belgesel çalışmada, yangına müdahale anlarına ilişkin görüntüler de kullanıldı. Video, emniyetin hesaplarında "Alevlere göğsünü siper edenler anlatıyor. Bu gayret söndürdü, bu birlik yeşertecek" başlığı ile yayınlandı.

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