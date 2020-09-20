Türkiye'deki Nijeryalı kuaförün müzik tutkusu NİJERYA'dan 6 yıl önceTürkiye'ye gelen, Türk kızı ile evlenerek iki çocuğu olan kuaför Oyelere Adewale Samuel, müzik tutkusunu yitirmeyerek 3 video klip çekti.

NİJERYA'dan 6 yıl önceTürkiye'ye gelen, Türk kızı ile evlenerek iki çocuğu olan kuaför Oyelere Adewale Samuel, müzik tutkusunu yitirmeyerek 3 video klip çekti. Türk vatandaşlığı da kabul edilen Oyelere Adewale Samuel, "Tek hedefim herkesin tanıdığı bir sanatçı olmak" dedi.

3 KLİP VE FİLMDE KISA ROL

Nijerya'dan 6 yıl önce geldikten sonra Şişli'deki Kurtuluş Mahallesi'nde kalan, daha sonra bir tanıdığının önerisi üzerine Avcılar'a gelerek bir Afrikalı kuaförün yanında çalışmaya başlayan Oyelere Adewale Samuel, Afrika tarzı saçını yaptırmak için gelen Sibel Aykut ile tanıştı. Çift arasındaki arkadaşlık ailelerin de onay vermesi ile evlilikle sonuçlandı. Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'ne yerleşen, Esenyurt'ta iki kuaför dükkanı işletmeye başlayan Oyelere Adewale Samuel, eşinin de önerisi ile müzik tutkusundan vazgeçmeyerek, 3 şarkı söyleyerek video klipler çekti. Klipleri oldukça beğenilen Oyelere Adewale Samuel, gelen bir teklifi de kabul ederek Halil İbrahim Göker ile birlikte Bodrum'da çekilen, önümüzdeki ay vizyona girecek sosyal medyada tanınan fenomenlerin filminde de konuk olarak rol aldı. Samuel, 'Olmadı Kaçarız' isimli filmin şarkısı 'No Money No Kanka' isimli Türkçe-İngilizce şarkıyı Halil İbrahim Göker ile birlikte seslendirerek video klip de çekti.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE MORAL KONSERİ

Türkçe'yi 'Derdini anlatabilecek' kadar iyi konuşabilen Nijeryalı, Türk sanatçıları da severek dinlediğini belirtirken, geçen Mart ayında Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında oturduğu sitenin balkonuna taşıdığı sistem ile sevilen parçaları çalarak DJ'lik yaptı. Kısa süre önce Türk vatandaşlığı başvurusu kabul edilen, bir şarkısını eşi için hazırladığını ifade eden Oyelere Adewale Samuel, "Türkiye çok güzel. Türk Müziği'ni de çok seviyorum. Türkiye'de müzik alanında herkesin beni tanımasını, istiyorum. Türkiye'yi bırakmam. Bir çok projem var. Hepsini gerçekleştirmek istiyorum" dedi. Nijeryalı Samuel, birçok kişinin kendisini ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor'a benzettiğini ancak, kendisinin basketbolu sevdiğini söyledi.Eşi Sibel, 2.5 yaşındaki oğlu Aykut Folarin ile 4.5 yaşındaki Ahmet Eniola ile birlikte 'Mükemmel bir eş, baba' olarak nitelendirdiği Oyelere Adewale Samuel'i her alanda desteklediklerini ve başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Kaynak: DHA