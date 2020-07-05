Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
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Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, koronavirüs tedavisi gören hastalarının yüzde 88'inin iyileştiğini belirterek, "Tedbirlerin gevşemesinin sonucunun hepimize pahalıya mal olacağını unutmamamız gerekiyor" uyarısında bulundu.

05.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:27

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, koronavirüs tedavisi gören hastaların yüzde 88'inin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

"TEDBİRLERİN GEVŞEMESİNİN SONUCU PAHALIYA MAL OLABİLİR"

Serkan Taranoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibari ile toplam hastalarımızın yüzde 88'i iyileşmiş durumda. Yeni normal ile hayatın normale dönmesi sonucunda tedbirlerin gevşemesinin sonucunun hepimize pahalıya mal olacağını unutmamamız gerekiyor. Sosyal mesafeye ilk günkü gibi riayet edelim, maskemizi takalım"

Türkiye'deki koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1148 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 250 bin 758'e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 225'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 188 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680 oldu.

Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti

Manşet

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