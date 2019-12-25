Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor?
Haberler » Dünya » Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor? - Haberler

Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor?

Türkiye'deki Katoliklerin Noel kutlamalarını İzmir'deki Aziz Yuhanna Kilisesi'nde takip ettik. Cemaatin büyük bir kısmını "Levanten" adı verilen Avrupa kökenli Hristiyanlar oluşturuyor.

25.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:27

'deki Katoliklerin kutlamalarını 'deki Aziz Yuhanna Kilisesi'nde takip ettik. Cemaatin büyük bir kısmını "Levanten" adı verilen Avrupa kökenli Hristiyanlar oluşturuyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler