Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, "Büyük Kurultay" öncesi hazırlık toplantısı yaptı
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Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, "Büyük Kurultay" öncesi hazırlık toplantısı yaptı

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kurucular Kurulu, ağustosta yapılması planlanan "Büyük Kurultay" öncesi toplandı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kurucular Kurulu, ağustosta yapılması planlanan "Büyük Kurultay" öncesi toplandı.

Genel Başkan Mustafa Sarıgül başkanlığında Çukurambar'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra kürsüye gelen Mustafa Sarıgül, temel ilkelerinin Türkiye'nin mutluluğu ve gelişimi olduğunu, Türk siyaset tarihinin en hızlı teşkilatlanan demokratik kitle partisi olduklarını söyledi.

Güçlü teşkilatlarıyla siyasi rakipleri geride bırakarak, yarışta en önde olmayı amaçladıklarını, ilkelerinden taviz vermeden, hedeflerinden sapmadan, vicdanlı, tutarlı, özgüven içerisinde siyasi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sarıgül, 60'a yakın ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını, temmuzda il kongrelerinin yapılmasının ardından büyük kurultaya hazır olacaklarını bildirdi.

Sarıgül, "Kurultayımızda tutarlı, dinamik, enerjik, partimizin düşüncelerini iktidara taşıyacak, merhametli, partimizin ilkelerine inanan kadrolarımızı, dava adamlarımızı kurultayımızın takdirine sunacağız." dedi.

Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, 'Büyük Kurultay' öncesi hazırlık toplantısı yaptı
Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, 'Büyük Kurultay' öncesi hazırlık toplantısı yaptı
Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, 'Büyük Kurultay' öncesi hazırlık toplantısı yaptı
Türkiye Değişim Partisinde Kurucular Kurulu, 'Büyük Kurultay' öncesi hazırlık toplantısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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