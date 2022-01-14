Türkiye Değişim Partisi Erzurum İl Başkanlığı açıldı

ERZURUM (İHA) - Türkiye Değişim Partisi Erzurum İl Başkanlığı, Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün katıldığı törenle açıldı.

Genel başkanlığını Mustafa Sarıgül'ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin Erzurum İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Erzurum'da düzenlenecek kongre öncesi il binasının açılışını yapan Sarıgül, açılışın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Sarıgül, "İl başkanlığımız bereketin kapısı olsun, güzelliğin kapısı olsun. Bu bina Erzurum'umuzda güzel hizmetler yapacağımız, hiçbir siyasi parti gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağımız hakkın merkezi olsun. Bu kapıdan giren bütün vatandaşlarımız berekete ve ulusal birliğe koşsun. Türkiye Değişim Partisi halkın partisi, herkesi kucaklayacak bir partidir. Kötülemek için, karalamak için değil çare bulmak için yoldayız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, öğleden sonra Erzurum İl Kongresi'ne katılarak, burada partililerle bir araya gelecek. - ERZURUM