Türkiye'de Yılın Otomobili Finalistleri Belli Oldu

Türkiye'de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasında ilk eleme sonunda ilk yediye kalan otomobiller belirlendi.



Otomobil Gazetecileri Derneğinin gelenekselleşen TYO – Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülleri için finalistler belli oldu. Geçen yıl ödülü Hyundai IONIQ Hybrid almıştı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasında ilk eleme sonunda ilk yediye kalan otomobiller belirlendi.

Türkiye'de Yılın Otomobili Finalistleri Şöyle

Dacia Duster,

Ford Focus,

Honda CR-V,

Mercedes-Benz A Serisi,

Toyota Corolla Sedan,

Volkswagen T-Roc,

Volvo XC40 finalde yarışacak 7 finalist arasında yer aldı.

İntercity İstanbul Park'ta yapılacak son değerlendirme sürüşleri sonrasında son oylama yapılacak ve bakalım bu 7 finalist arasından hangisi en yüksek puanı alarak TYO olarak seçilecek.

Kaynak: Teknotalk.com