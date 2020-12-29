Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü

Türkiye'de bir günde 3 kadın cinayeti işlendi. İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer, Kemal Delbe tarafından, Malatya'da Selda Taş evli olduğu Mehmet Taş tarafından, Gaziantep'te Vesile Sönmez ise oğlu Uğur Dönmez tarafından öldürüldü.

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve istismar haberleri her geçen gün artarken son 24 saatte Türkiye'de 3 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.

AYLİN SÖZER YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Maltepe'de yaşayan öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Delbe isimli erkek tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürüldü.

SELDA TAŞ BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Malatya'da yaşayan Selda Taş, evli olduğu ve çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen Mehmet Taş isimli erkek tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

VESİLE DÖNMEZ BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Gaziantep'te yaşayan Vesile Dönmez, şizofreni hastası olduğu iddia edilen oğlu Uğur Dönmez tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Akşam saatlerinde annesi Vesile Dönmez'i rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini eve kitleyen Dönmez polis ekiplerinin uzun süren uğraşlarının ardından teslim oldu.