Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü

29.12.2020 21:26 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:41

Türkiye'de bir günde 3 kadın cinayeti işlendi. İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer, Kemal Delbe tarafından, Malatya'da Selda Taş evli olduğu Mehmet Taş tarafından, Gaziantep'te Vesile Sönmez ise oğlu Uğur Dönmez tarafından öldürüldü.

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve istismar haberleri her geçen gün artarken son 24 saatte Türkiye'de 3 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.

AYLİN SÖZER YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Maltepe'de yaşayan öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Delbe isimli erkek tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürüldü.

Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü

SELDA TAŞ BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Malatya'da yaşayan Selda Taş, evli olduğu ve çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen Mehmet Taş isimli erkek tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü

VESİLE DÖNMEZ BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Gaziantep'te yaşayan Vesile Dönmez, şizofreni hastası olduğu iddia edilen oğlu Uğur Dönmez tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Akşam saatlerinde annesi Vesile Dönmez'i rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini eve kitleyen Dönmez polis ekiplerinin uzun süren uğraşlarının ardından teslim oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü
Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Enis Arıkan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Silah Rusya Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 21:40:42. #1.14#
title