"Türkiye'de Silahlı Şiddet 6 Yılda Yüzde 66 Arttı"

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Umut Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020'nin ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre bireysel silahlı şiddet olaylarında yüzde 3 artış yaşandı.