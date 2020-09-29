"Türkiye'de Silahlı Şiddet 6 Yılda Yüzde 66 Arttı"
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"Türkiye'de Silahlı Şiddet 6 Yılda Yüzde 66 Arttı"

29.09.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:47

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Umut Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020'nin ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre bireysel silahlı şiddet olaylarında yüzde 3 artış yaşandı.

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Umut Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020'nin ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre bireysel silahlı şiddet olaylarında yüzde 3 artış yaşandı. 2014 yılından bu yana silahlı şiddet olayları yüzde 66 arttı

'Türkiye'de Silahlı Şiddet 6 Yılda Yüzde 66 Arttı'

Kaynak: DailyMotion.com

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