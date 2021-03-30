Türkiye'de sağlık turizmi ile turizm 12 aya yayılıyor
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Türkiye'de sağlık turizmi ile turizm 12 aya yayılıyor

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ - Haberler | Sağlık

Türkiye'de sağlık turizmi ile turizm 12 aya yayılıyor Meditrina Sağlık Danışmanlık Şirketi, 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' aldıAYDIN – Türkiye'de turizmin ilk başladığı illerin başında yer alan Aydın, sağlık turizmi ile turizmi yılın 12 ayına yaymayı hedefliyor.

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Türkiye'de sağlık turizmi ile turizm 12 aya yayılıyor

Meditrina Sağlık Danışmanlık Şirketi, 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' aldı

AYDIN – Türkiye'de turizmin ilk başladığı illerin başında yer alan Aydın, sağlık turizmi ile turizmi yılın 12 ayına yaymayı hedefliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Meditrina Sağlık Danışmanlık Şirketi, 'Sağlık Turizm Yetki Belgesi' aldı. Meditrina Sağlık Danışmanlık Şirketi ve Hygia Med Sağlık Turizm Acentesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Sevil, Aydın'ın sağlık turizmi açısından oldukça müsait olduğunu ve hedeflerinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu söyledi.

Aydın ilinin ilk ve tek Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip olan Meditrina Sağlık Danışmanlık Şirketi ve Hygia Med Sağlık Turizm Acentesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Sevil, belgesini İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün elinden aldı.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almalarının hem Kuşadası'na hem de ülkeye büyük değer katmasına inandıklarını kaydeden Meditrina Sağlık Danışmanlık Şirketi ve Hygia Med Sağlık Turizm Acentesi Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Sevil, şu anda dünyadaki 70'e yakın ülkede tanıtım çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

"Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak"

Bu konuda hazırlıklarını tamamladıklarını ve sorumluluklarının farkında olduklarını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Sevil, "Sağlık turizmi ile dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye sağlık hizmeti almak üzere transferler gerçekleşecek. Sağlık alanının yanı sıra estetik ve kozmetik üzerine de hizmet veriyoruz. Bu kapsamda gelecek olan yabancıların konaklama gereksinimi, transfer hizmeti ve refakatçi rehber hizmeti veriyoruz. Aydın ilimizin sağlık hizmetlerinde yerini alması için gerekli girişim ve çalışmalara başladık. Turizm kenti Aydın'ın Kuşadası ve Didim'i var. Normal turizmde maksimum 120 günlük olan turizm süresini sağlık turizmi ile yılın 12 ayına yaymayı hedefliyoruz. Bunun için de Sağlık ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği yetkiye dayanarak çalışma ve planlarımızı yaptık. Bu alanda ciddi bir potansiyel var. 2021'de hedefimiz sağlık turizmini adım adım Aydın'ımıza kazandırıp, bir İstanbul ve Antalya'dan sonra Aydın'ı 3. bir sağlık turizmi kenti yapmak. Bunun şartlarını tamamlayabildiğimiz takdirde Aydın ekonomisi yılın 12 ayı turizm hareketliliği yaşayacak ve bölgedeki tüm esnaf da bundan faydalanacaktır" dedi.

Türkiye'de sağlık turizmi ile turizm 12 aya yayılıyor
Türkiye'de sağlık turizmi ile turizm 12 aya yayılıyor
Türkiye'de sağlık turizmi ile turizm 12 aya yayılıyor
Türkiye'de sağlık turizmi ile turizm 12 aya yayılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ

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