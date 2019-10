Türkiye'de saatler geri alındı mı? Şu anda saat kaç? Sosyal medya bunu konuşuyor

27.10.2019 09:37

Avrupa'da yaz saatinden kış saati uygulamasına geçildi. Bu nedenle gece yarısından itibaren saatler 1 saat geri alındı. Sabah saatlerinde yola çıkacak olan vatandaşlar ise Türkiye'de şu an saat kaç sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye'de ise mobil telefonlar ve tabletlerin saat ayarı otomatik olan vatandaşların saatleri 1 saat geri alındı. Kafa karışıklığı yaratan durum nedeniyle vatandaşlar Türkiye'de saat şu an kaç sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Türkiye'de şu an saat kaç?

Türkiye 3 yıldır Yaz saati uygulaması kullandığı için saatler ülkemizde geri alınmadı.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

SOSYAL MEDYA KONUŞUYOR

Öte yandan bazı telefonların saatleri geri alması nedeniyle 'Türkiye'de saat kaç sorusu?' sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı akıllı telefonun azizliğine uğrayarak saatin kaç olduğunu karıştırdı.