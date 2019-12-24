Türkiye'de Ortodoks ve Katolikler Noel'i ne zaman ve nasıl kutluyor?
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Türkiye'de Ortodoks ve Katolikler Noel'i ne zaman ve nasıl kutluyor?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Hristiyanlar Noel bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Peki Türkiye'de Noel kutlamaları ne zaman ve nasıl yapılıyor?

24.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:24
Türkiye'de Ortodoks ve Katolikler Noel'i ne zaman ve nasıl kutluyor?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 'de de Hristiyanlar bayramını kutlamaya hazırlanıyor.


Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından Gregorius'un 1582'de tertiplediği Gregoryen takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 'ı 25'ine bağlayan gece kutlanıyor. Kutlamalar bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam edebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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