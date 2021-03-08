Türkiye'de mobil oyunların yükselişi devam ediyor
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Türkiye'de mobil oyunların yükselişi devam ediyor

08.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:24
Türkiye'de mobil oyunların yükselişi devam ediyor

Dijital oyun mağazası Oyunfor'un her ay açıkladığı oyun satış verileri doğrultusunda geçtiğimiz yılın şubat ayına kıyasla verileri açıklandı. Tencent Games'in oyun içi satış rekorları kıran oyunu PUBG Mobile olurken, 10 oyundan 7'sinin mobil oyun kategorisinde olması mobil oyunların yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.

2021'in şubat ayına dair oyun satış verilerini açıklayan Oyunfor, Türkiye oyun sektörünün durumunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Bu veriler doğrultusunda oyun alışverişlerinde geçtiğimiz yılın şubat ayına kıyasla %3'lük bir büyüme yaşanırken, ocak ayına kıyasla %5'lik bir düşüş yaşandığı görüldü. Bu düşüşle beraber oyun satışları 2021'de ilk defa gerilemiş oldu. Ocak ayında en çok oynanan oyun -uzun süredir olduğu gibi- yine Tencent Games'in oyun içi satış rekorları kıran oyunu PUBG Mobile olurken, 10 oyundan 7'sinin mobil oyun kategorisinde olması mobil oyunların yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.

ŞUBAT AYINDA EN ÇOK OYNANAN 10 OYUN

1. PUBG Mobile

2. Garena Free Fire (Mobile)

3. Valorant

4. Lords Mobile

5. League of Legends

6. Call of Duty Mobile

7. LifeAfter (Mobile)

8. Rules of Survival (Mobile)

9.Mobile Legends

10. Black Desert Online

Oyun satışlarının kategori olarak dağılımı:

Türkiye'de mobil oyunların yükselişi devam ediyor

En çok oyun alışverişi yine İstanbul'dan

Şubat ayında en çok oyun alışverişi İstanbul'dan gerçekleştirilirken, İstanbul'u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Oyun satışlarının illere göre dağılımı:

Türkiye'de mobil oyunların yükselişi devam ediyor

Oyun alışverişlerinde 21-30 yaş grubunun payı artıyor

Oyunfor'un açıkladığı aylık veriler doğrultusunda 21-30 yaş grubunun oyun alışverişlerindeki payının arttığı görüldü. Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren oyun alışverişlerindeki payını %5 artıran 21-30 yaş arası kullanıcılar, şubat ayında 30+ kullanıcılarla birlikte en çok oyun alışverişi yapan yaş grubu oldu.

Oyun satışlarının yaşlara göre dağılımı:

Türkiye'de mobil oyunların yükselişi devam ediyor
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