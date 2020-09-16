Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Türkiye'de koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak?
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Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Türkiye'de koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak?

Tüm dünyatı etkisi alan koronavirüs aşısı bugün uygulanacak. Koronavirüs aşısı hangi illerde uygulanacak? Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak? Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı kaç kişi üzerinde uygulancak? Gönüllü koronavirüs aşısı için nasıl başvuru yapılır?

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Türkiye'de koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak?
16.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:47

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında, aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün uygulanacak. Peki, koronavirüs aşısı kimler üzerinde uygulanacak? Koronavirüs hangi illerde uygulanacak?

AŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Aşı ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya'da uygulanacak. Ankara'da öteden beri aşı çalışmalarının merkezi haline gelen Hacettepe'nin yanında Ankara Hastanesi, Şehir Hastanesi'nin de arasında bulunduğu bazı hastanelerde yapılacak.İstanbul'da Marmara, İstanbul Üniversitesi Tıp fakülteleri ile birlikte özel hastanelerde de uygulanacak. Ayrıca, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya'nın da arasında bulunduğu illerde bazı hastaneler merkez olarak belirlendi.

TÜRKİYE'DE UYGULANACAK KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

Aşının ilk etapta 1200-1300 sağlık personeline yapılması öngörülüyor.Muharrem Sarıkaya, aşıyla ilgili köşesinde şunları yazdı "Türkiye'de ilk Kovid-19 aşısı bugün vurulmaya başlanacak, bir hafta 10 gün içinde 1200-1300 arası kişi aşılanacak.

GÖNÜLLÜ KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Nereler olacağı ve hangi telefon veya e-posta araçlarından başvurulacağı bugün açıklanacak merkezlere isteyen gönüllü olarak yazılacak. İçlerinden aşı yapılması uygun olanlar ayıklanacak ve sadece onlara yapılacak. Bu merkezlerde bir aşı sorumlusu ve iki yardımcısıyla, araştırma hemşiresi görev üstlenecek.

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