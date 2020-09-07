Türkiye'de koronadan hangi yaş grubunda kaç kişi öldü? Listede 2 yaşından küçük 6 çocuk var Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasına yer verildi. Listede salgın nedeniyle 2 yaşından küçük 6 çocuğun da olması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsayan Covid-19 Haftalık Durum Raporu'na göre bu tarihler arasında toplam 700 bin 942 test yapıldı. Yine aynı tarihleri kapsayan sürede, toplam 10 bin 297 yeni vaka bildirildiği belirtilirken, 205 ölüm, 3 bin 886 hastaneye yatırılan ve 11 bin 212 entübe edilen hasta sayısı olduğu belirtildi. Raporda salgın sürecinde Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasına da yer verildi.

HANGİ YAŞ GRUBUNDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Salgının Türkiye'de baş göstermeye başladığı dönemden 30 Ağustos'a kadar geçen zaman diliminde en çok ölüm 80 ve üzeri yaşlarda olanlarda yaşanırken, 2 yaşından küçük 6 çocuğun da salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

Bakanlığın yayımladığı rapora göre;

2 yaşından küçük 6 çocuk,

2-4 yaş arasında 1 çocuk,

5-14 yaş arasında 5 çocuk,

15-24 yaş arasında 10 genç,

25-49 yaş arasında 397 genç ve yetişkin

50-64 yaş arasında bin 416 yetişkin

65-79 yaş arasında 2 bin 741 ve

80 ve üzeri yaşlarda bin 750 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.