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Türkiye'de köpek balığı sayısı artıyor mu? Türkiye kıyılarında köpek balığı tehlikesi var mı?

Türkiye'de köpek balığı sayısı artıyor mu? Türkiye kıyılarında köpek balığı tehlikesi var mı?
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Türkiye'de köpek balığı sayısı artıyor mu sorusu, son günlerde yaşanan ilginç bir olayla yeniden gündeme geldi. Muğla'nın Datça ilçesinde kıyıya oldukça yakın bir noktada görülen iki köpek balığı, hem vatandaşları şaşırttı hem de tedirgin etti. Türkiye'de köpek balığı sayısı artıyor mu sorusuna dair gözlemler ve uzman yorumları merak ediliyor.

Datça Sevgi Yolu'nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkan iki köpek balığı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Balıkçıların ve bölge sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, son yıllarda Akdeniz ve Ege Denizi'nde köpek balığı gözlemleri artış gösteriyor. Peki, Türkiye'de köpek balığı sayısı artıyor mu?

TÜRKİYE'DE KÖPEK BALIĞI SAYISI ARTIYOR MU?

Muğla'nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı vatandaşları hem şaşırttı, hem de tedirgin etti. Köpek balıkları, Datça Sevgi Yolu'nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkarak bir süre gözlemlendi.

Açık denizden avlanmak için kıyı bölgesine geldikleri tahmin edilen köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, suyun hemen altında süzülen iki köpek balığının bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Türkiye'de köpek balığı sayısı artıyor mu?

ANTALYA'DA YAVRU KÖPEK BALIĞI

Antalya'da Konyaaltı Sahili açıklarında bir köpek balığının amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Balıkçı Savaş Güzel, "Biraz korktuk, biraz heyecanlandık, ama güzel anlar yaşadık" diye konuşurken, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görüntülerdeki köpek balığının yavru bir balık olduğunu belirterek, denize girecek olan vatandaşların tedirgin olmaması ve korkmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de köpek balığı sayısı artıyor mu?

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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