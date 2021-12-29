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Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi Okyanus martısı olarak da bilinen çatal kuyruklu martı Hatay'da kayıt altına alındı Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan çatal kuyruklu martı (Xema sabini) Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüntülendi.

HATAY (İHA) - Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

Okyanus martısı olarak da bilinen çatal kuyruklu martı Hatay'da kayıt altına alındı

HATAY - Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan çatal kuyruklu martı (Xema sabini) Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüntülendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nında, çatal kuyruklu martıyı kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan görüntüledi. Bozdoğan, "Bugün Milleyha'da Türkiye için yeni bir tür kaydı yaptık. Çatal kuyruklu martı. Bu türü Milleyha'da gözlemlemek oldukça güzeldi. Burası benim için önemli bir yer. Çatal kuyruklu kartı, buranın bir kere daha ne kadar önemli bir yer olduğunu gösterdi. Çatal kuyruklu martı türü nadir görülen bir türdür ve ilk defa Türkiye'de gözlemleniyor" dedi.

Çatal kuyruklu martının Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizinde normal şartlarda gözlemlenen bir kuş olduğunu belirten Bozdoğan, "Burada rastlantısal bir kayıt olarak gözlemlendi ve buranın bir kere daha önemini ortaya çıkaran bir kayıt oldu. Ayrıca Milleyha kuş cennetini koruyan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu tip kayıtlarla Milleyha sulak alanının korunmaya devam edilmesinin gerekliliği de ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri

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