Türkiye'de Huawei'nin Varsayılan Arama Motoru Yandex Oldu Yandex ile Huawei, Türkiye'de önemli bir iş birliğine gitti. Huawei Mobil Servislerine (HMS) sahip cihazların Huawei internet tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda varsayılan arama motoru Yandex oldu.

Yandex ile Huawei, Türkiye'de önemli bir iş birliğine gitti. Huawei Mobil Servislerine (HMS) sahip cihazların Huawei internet tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda varsayılan arama motoru Yandex oldu.

Huawei, Yandex ile Anlaştı

Yapılan anlaşma ile birlikte hem Türkiye hem de Rusya'da, yeni dönemde Huawei Mobil Servislere (HMS) sahip tüm yeni ve mevcut cihazlarda Yandex'in arama teknolojileri varsayılan olarak yer almaya başladı.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Yandex olarak 2011'de giriş yaptığımız Türkiye arama motoru pazarında ayda 10 milyonun üzerinde tekil kullanıcımıza arama hizmeti sağlıyoruz. Bu tecrübenin bir sonucu olarak teknoloji alanında, Huawei gibi dünya akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri ile bu iş birliğine imza atmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. İş birliğimizin bir parçası olarak, Huawei'in uygulama mağazası olan AppGallery'de Yandex'in Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Harita, Navigasyon, E-posta, Çeviri gibi uygulamalarımızla yer almak üzere gerekli geliştirmeleri de tamamladık"

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang da "Türkiye, Huawei Mobil Servisler (HMS) eko-sistemini ve dünyanın 3. büyük uygulama mağazası AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Bu bağlamda, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Yandex'in uygulamalarının Huawei'nin resmi uygulama mağazası AppGallery entegrasyonunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türkiye ekibimiz HMS eko-sistemini geliştirmek ve bu sayede tüm kullanıcıların taleplerini karşılamak için hızlıca yol alıyor" dedi.

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