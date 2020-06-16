Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
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Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Özel hayatı ve işiyle gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı zirveye yerleşirken onu Demet Akalın takip etti.

16.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:37

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, yaklaşık 8 bin Türk sitesini tarayarak haziran ayının ilk 15 gününde en çok habere konu olan isimlerini belirledi. 10 ünlü ismin yer aldığı listeye Survivor 2020 yarışmasıyla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı damga vurdu.

ACUN VE DEMET ZİRVEDE YER ALDI

Habermetre'nin açıkladığı raporda; kendi kanalı TV8'de yayınlanan Survivor 2020 ve 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamasıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, 2.929 habere konu olarak listenin birinci sırasında yer aldı. Ilıcalı'yı 1.709 haberle "Karantina döneminde konserlerim iptal olduğu için geçinemiyorum" diyen Demet Akalın takip etti.

Türkiye'de haziran ayında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

ÖLÜMLER HAZİRAN AYINA DAMGA VURDU

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, 1.099 haberle 3. sırada yer aldı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Ayşegül Atik 998 haberle listenin dördüncü sırasında yer alırken kalp krizi geçirerek vefat eden fenomen Caner Çalışır da beşinci sırada yer aldı.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladığı liste şu şekilde:

1. Acun Ilıcalı: 2929

2. Demet Akalın: Bin 709

3. Serenay Sarıkaya: 1099

4. Ayşegül Atik: 998

5. Caner Çalışır: 970

6. Seda Sayan: 745

7. Taha Duymaz: 424

8. Şahan Gökbakar: 284

9. Yasmin Erbil: 247

10. Hadise: 233

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
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