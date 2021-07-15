Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5
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Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Kovid-19 aşısı Sinovac'ın iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinlik oranını açıkladı.

SONUÇLAR ÜNLÜ TIP DERGİSİNDE YAYINLANDI

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5
Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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