TÜRKİYE'DE ERKEK BAŞROL OYUNCUSU DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR!

Jülide Ateş'in sunumuyla ekranların gündem yaratan, gündemi değiştiren programı 40, 30 Nisan Cuma akşamı Türkiye'nin yeni nesil dijital içerik platformu GAİN'de oyuncu Nursel Köse'yi ağırladı.

Nursel Köse 40'ta, çocukluğundan bugüne dek olan yaşamını, oyunculuğunu, evliliğini, kadınlara ve erkeklere bakış açısını, Almanya'daki yaşamını, yaşadığı ırkçı saldırıları, mesleğini anlattı. Jülide Ateş, Nursel Köse'ye Cem Yılmaz için kurduğu "Komedi yapan herkes o zavallı adamla, Cem Yılmaz'la ölçülüyor" cümlesinden, Nurgül Yeşilçay'ın "Nursel Köse'ye çok kırgınım" açıklamasını da sordu.

İşte Nursel Köse'nin cevaplarıyla 40'tan satır başları:

Her evlilik yıldönümünde rutine koyduk, birbirimize soruyoruz 1 sene daha evli kalalım mı, devam etsin mi?

Türkiye'de kadın sevilmeyen bir varlık. Kadınlar korunmuyor, korunmayan bir şeyin sevildiğine inanmıyorum. Bir ağacı koruruz gider sularız, bir hayvanı koruruz mamasını veririz bakarız, hasta görürsek doktora götürürüz, bir yardım ederiz. Ama kadınların artık korunmadığını, onun da sevgisizlikle alakası olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızı sevmiyoruz artık, öyle bir duygudayım.

Türkiye'de mizah birkaç erkeğin tekelinde

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Erkek başrol oyuncusu daha fazla para kazanıyor. O eve ekmek götürecek diye! Biz de eve ekmek götürüyoruz şampuan götürmüyoruz!

NURGÜL YEŞİLÇAY'I ARAMA İHTİYACI HİSSETMEDİM

Jülide Ateş Nurgül Yeşilçay'ın olaylı Paramparça dizisi ayrılığı sonası Köse'nin kendisini hiç arayıp sormadığını ve bu yüzden ona kırgın olduğun hatırlatarak, Nursel Köse'ye vefasız mısın diye sordu.

Köse: Vefasız olabilirim, vefa neyse bugün ki çağda, hele ki bizim branşta! Bir dizi çektiğimizde çok yoğun bir şekilde yanyanasın, kendi ailenden çok bütün dizi efradını görüyoruz, dizi bitince başka işler başlıyor ve otomatikten kopuyoruz, ben zaten sürekli arkadaşlıklar götüren bir insan değilim, arkadaşlığımı koruyamıyorum. Bir araya geldiğimizde de 10 yıl bile geçse, aynı noktadan başlayabiliyorum. Nurgül'le helalleşmemiz olmadı, Nurgül dobradobur, çok takdir ettiğim bir oyuncu, Koç Burcu, ayakları yerde olan, güçlü kadın. Orada alındığı noktalar olabilir. Diziden ayrılmadan önce konuştuk, bir insan bana derse 'kararlıyım bitireceğim' tekrar arama ihtiyacını hissetmedim. Kırgındır, ama sebebini anlamıyorum! Bana kırgın olduğu sebep bana biraz yabancı, kendisine buradan öpücük yolluyorum.

CEM YILMAZ'DAN KİM KORKMAZ?

Jülide Ateş, Nursel Köse'ye Cem Yılmaz için kurduğu "Komedi yapan herkes o zavallı adamla, Cem Yılmaz'la ölçülüyor" cümlesini hatırlatarak, "Nursel Köse Cem Yılmaz'dan korktu mu?" sorusunu yöneltti. İşte Köse'nin yanıtı: "Cem Yılmaz'la tanıştım. Aynı kulvara getirilmek yanlış, o bir erkek komedyen, erkek kafası. Bir kadının yaptığı iş bambaşka olacaktır. Cem Yılmaz'dan kim korkmaz ayrıca? Standartların en üzerine çıkmış, o yüzden dedim belki 'engel oluyor bir sürü genç yeteneğin önünde onun gibi olmak' düşüncesi… Halbuki onun gibi olmadan da komedi yaşamalı, var olmalı… Almanya'da her şehrin küçük sahne dediği, 80-90 koltukluk salonlar vardır ve dolar taşar. Ben böyle bir kültürden geldiğim için, başka bir rahatlıktaydım. Ama burada geldiğimde gördüğümde, oyuncu arkadaşlara hadi gelin yapalım dediğimde 'ama Cem gibi iyi olmazsam burada sahneye çıkılmaz ki' diyorlardı. Herkes Cem Yılmaz'ı kendine engel edinmiş.

EVLİLİĞİN DÜNYADA İYİ BİR ALTERNATİFİ YOK!

JÜLİDE ATEŞ: Evlilikten korktunuz mu?

NURSEL KÖSE: Her zaman korktum, halen de korkum var. Evlilik çok ilginç bir durum ve dünyada iyi bir alternatifi de yok. Bütün yollar eninde sonunda evliliğe dayanabiliyor. Almanya'da bir yerde okudum, aslında evlilik anlaşmalı olmalı, 10 ar yıllık anlaşmalar halinde olmalı. 10 yılın sonunda, uzatmak istiyorsan bir 10 yıl uzatabilirsin, uzatmak istemiyorsan da daha rahat kopabilirsin gibiydi… Beni inanılmaz cezbeden bir yazıydı…

IRKÇI SALDIRILARDAN HER SEFERİNDE KIL PAYI KURTULDUM!

JÜLİDE ATEŞ: Nursel Köse ırkçılığa maruz kaldı mı?

NURSEL KÖSE: Kaldım. En kaba ırkçılığa… Etrafımı 10-15 dazlak çevirip, dans eder gibi etrafımda dönüp yere tükürdüler! Fark etmez nereye tükürürse, sana tükürmüş oluyor o anlamda! Buna benzer 3 olay yaşadım, üçünde de Tanrı bütün auramı kapattı, öyle bir duygudaydım, bunlar bana dokunmasın… 3 kere böyle önemli olay oldu her seferinde kıl payı kurtuldum. Nursel Köse olarak yapılan bir atak değildi, kara kaş kara göz kara saçlı bir kadına… Bir fiske almadan, zararsız ve o dönemi onun travmasıyla geçirdim.

Kaynak: Snob Magazin