Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti

Kovid-19'la mücadele kapsamında en az bir doz aşı olan 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye ortalaması yüzde 70'i geçti.