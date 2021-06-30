Türkiye'de Delta Plus var mı? Delta Plus varyantı hangi ülkelerde ve şehirlerde görüldü?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantına ilişkin açıklama yaptı. Yaptığı açıklamasında "Şu an 224, ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul" dedi. Bunun ardından delta varyantı hangi ülkelerde var merak edildi. Delta plus varyantı nerelerde var? Delta ve delta plus varyantı hangi ülkelerde görülmüştür? Delta plus varyantı nedir, Türkiye'de var mı?

TÜRKİYE'DE DELTA VARYANTI VAR MI?

Delta varyantıyla ilgili soru üzerine Koca, Delta Plus'ın Türkiye'de daha tespit edilmediğini belirterek şöyle devam etti: Delta Plus'ın daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik ama delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı ve yoğunluklu, ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü.

134 vakanın 82'si İstanbul'da. Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3 ve diğer illerimizde de bir, iki şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta etkili olduğunu biliyoruz. Aşıların erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte ikinci dozla delta varyantında daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz.

TÜRKİYE'DE DELTA PLUS VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantına ilişkin olarak, "Şu an 224, ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul" dedi.

Buna göre ülkemizde şuanda Delta varyantı görülmüştür, lakin Delta Plus varyantı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Delta Plus varyantı ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkmıştı. Ardından Rusya'da da görüldüğü bildirildi.

DELTA VARYANTI NEDİR?

Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir. Delta varyantı da corona virüsüne mutasyon geçirmiş türleri arasında yer alıyor.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Hindistan'da Delta Plus adı verilen corona virüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran'da İngiltere'de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi.

Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Hindistan'ın önemli virologlarından Shahid Jameel, K417N'in tedavi edici monoklonal antikor karışımının etkinliğini azalttığının bilindiğini söyledi.

DELTA VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Rusya'dan gelen turistlere yönelik tedbirlere ilişkin soruya Fahrettin Koca,

"Biz yurtdışından gelen herkesten bildiğiniz gibi 48 saat içinde antijen veya 72 saat öncesinden PCR testi mutlaka alıyoruz. Bazı ülkelerde de zorunlu PCR test alıyoruz. İngiltere, İran gibi bazı ülkelerde de dün itibari ile ayın birinden itibaren geçerli olmak üzere yasak koydu biliyorsunuz. Özellikle altı ülke ve Delta varyantının yoğun olduğu Van Bediş gibi Hindistan, Brezilya, Nepal, Srilanka gibi ülkelere bunun dışında Pakistan ve Afganistan içinde zorunlu karantina söz konusu. Her vatandaştan Rusya'dan gelen dahil olmak üzere 48 saat veya 72 saat öncesinden antijen veya PCR alıyoruz. Bunları yeterli görmüyoruz, ayrıca yaygın örneklem yöntemiyle tarıyoruz. Buradan herhangi bir şüphe durumu oranında bir artış söz konusu olursa o durumda alınabilecek tedbirler karantina dahil olmak üzere zaten belli"

ifadelerini kullandı.

Delta varyantı birçok ülkede görülmüştür fakat en çok görülen ülkeler; Hindistan, Brezilya, Nepal, Srilanka, İngiltere ve İran şeklindedir.