Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısı Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısı Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağlıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İngiltere'deki koronavirüs aşı verilerini inceleyen uzmanlar Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı ile birlikte Türkiye'de de kullanılan BioNTech/Pfizer aşısının Hint mutasyonuna karşı etkisini ortaya koydu. BioNTech aşısı Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında, AstraZeneca aşısı ise yüzde 60 oranında koruma sağlıyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, ülkede aşılama oranlarını ve hastalıkla ilgili güncel verileri okurlarına aktardı. Gazetenin kapsamlı haberinde, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı ile birlikte Türkiye'de de kullanılan BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının mutasyona uğramış koronaya karşı etkili olduğu belirtildi.

İKİ DOZLA ETKİLİ KORUMA

Özellikle dünya genelinde koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve her gün yüz binlerce insana virüsün bulaştığı Hindistan'da tespit edilen ve "Hint mutasyonu" olarak da bilinen B.1.617.2 mutasyonuna karşı BioNTech/Pfizer ve Oxford/AstraZeneca aşılarının iki dozunun etkili bir koruma sağladığı belirlendi.

YÜZDE 88 KORUMA SAĞLIYOR

Her iki aşının da ikişer dozlarının semptom gösteren enfeksiyona karşı etkili bir koruma sağladığı belirtildi. Araştırmada, Türkiye'de de kullanılan BioNTech/Pfizer aşısının Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı belirtilirken Oxford/AstraZeneca aşısının ise yüzde 60 oranında koruma sağladığı duyuruldu.

Uzmanlar AstraZeneca aşısının ikinci dozunun ülkede verilme süresinin daha geç olduğunu ve bu sebeple verilerde oranın düşük çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"AŞI OLMAYANLARDA ARTACAK" DENİLMİŞTİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, geçen hafta yaptığı açıklamada Hindistan mutasyonunun çok daha hızla yayıldığını söylemişti. Hancock, "Hindistan mutasyonu aşı olmayanlar arasında çok ciddi bir şekilde yayılacak" demiş ve insanların aşı olması çağrısını yinelemişti.

Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısı Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağlıyor
Dünyayı ürküten tespit! Köpeklerden insanlara geçen yeni bir koronavirüs türü bulundu
Dünyayı ürküten tespit! Köpeklerden insanlara geçen yeni bir koronavirüs türü bulundu
Nüfusunun büyük kısmını aşılayan Seyşeller'de koronavirüs vakaları neden artıyor?
Nüfusunun büyük kısmını aşılayan Seyşeller'de koronavirüs vakaları neden artıyor?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Diana Spencer Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısı Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 10:53:56. #1.15#

title