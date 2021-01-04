Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı

İngiltere'nin saygın üniversitelerinden Imperial College London'daki araştırmacılara göre, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 33 ülkeye yayılan mutasyon 20 yaş ve altındaki gençleri diğer koronavirüs varyantlarından daha fazla etkiliyor.

Aralık ortasında İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni bir koronavirüs varyantı keşfettiklerini ve bu soy hattının ülkenin güneydoğusunda yayıldığını açıklamış ve dünya genelinde endişe dalgası yaratmıştı. İngiltere, mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün tespit edilmesiyle Noel kutlamaları öncesi kısıtlamaları artırırken, Türkiye dahil birçok ülke de İngiltere seyahatlerine yasak getirmişti.

HEM DAHA BULAŞICI HEM DE GENÇLERİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Variant of Concern 202012/01 (VOC) diye isimlendirilen yeni mutasyonun daha ciddi koronavirüs vakalarıyla ilgisi bulunmuyor. Ancak ön analizler, B.1.1.7 soy kümesi diye de adlandırılan varyantın, dolaşımdaki diğer SARS-CoV-2 suşlarından yüzde 56 ila yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ve İngiltere'deki vaka artışında rol oynadığını gösteriyor.

İngiltere'nin saygın üniversitelerinden Imperial College London'daki araştırmacılar, 31 Aralık'ta yayımladıkları bir araştırmada, yeni varyantın diğer soylara kıyasla hem daha bulaşıcı olduğunu hem de gençleri daha çok etkilediğini ortaya koydu.

20 YAŞ VE ALTINDAKİ GENÇLERE DAHA FAZLA BULAŞIYOR

Araştırmacılar, yeni mutasyonun 20 yaş ve altındaki gençlere diğer koronavirüs varyantlardan daha fazla bulaştığına dair "küçük ama istatistiksel açıdan anlamlı" bir belirti bulduklarını ifade etti.

Öte yandan araştırmacılar, bu değişimin en azından bir kısmının, tecrit önlemleri sırasında okulların açık kalmasından kaynaklanabileceğini de ekledi. Yine de yeni varyantın gençler arasında yayılma ihtimali uzmanların endişelenmesine neden oldu.

CARNETHON: YAŞ FARKI SORUN YARATABİLİR

Northwestern Üniversitesi'nin koruyucu tıp biriminin başkan yardımcısı Mercedes Carnethon, yaş farkının sorun yaratabileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Carnethon'a göre gençlerin kamusal alanda bulunma olasılığı daha fazla ve aşılanacak gruplar arasında da öncelikli değiller. Bu nedenle Carnethon, koronavirüsün toplum içinde yayılmasına yol açan nüfus gruplarının da göz önüne alınması gerektiğini savunuyor.