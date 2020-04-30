Türkiye'de Covid-19 kaynaklı 93 can kaybı yaşanırken, 2 bin 615 yeni tanı kondu

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 615 yeni vaka tanısı kondu. Toplam ölü sayısı 3 bin 174'e çıkarken bugün 4 bin 846 kişi de hastalığı yendi.