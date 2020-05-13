Türkiye'de çiftçiler, salgın nedeniyle ürünlerini satamamaktan korkuyor Dünya, Covid-19 salgını ile mücadelesine devam ederken, bir yandan da salgının olası ekonomik yansımalarına karşı tedbirler almaya çalışıyor.

Dünya, Covid-19 salgını ile mücadelesine devam ederken, bir yandan da salgının olası ekonomik yansımalarına karşı tedbirler almaya çalışıyor. Salgından en çok etkilenmesi beklenen sektörlerin başında ise tarım geliyor. Euronews'e konuşan çiftçiler, ürünlerinin ellerinde kalacağından korkuyor.View on euronews