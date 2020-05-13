Türkiye'de çiftçiler, salgın nedeniyle ürünlerini satamamaktan korkuyor
Dünya, Covid-19 salgını ile mücadelesine devam ederken, bir yandan da salgının olası ekonomik yansımalarına karşı tedbirler almaya çalışıyor.
13.05.2020 06:48 | Son Güncelleme: 13.05.2020 06:48
Dünya, Covid-19 salgını ile mücadelesine devam ederken, bir yandan da salgının olası ekonomik yansımalarına karşı tedbirler almaya çalışıyor. Salgından en çok etkilenmesi beklenen sektörlerin başında ise tarım geliyor. Euronews'e konuşan çiftçiler, ürünlerinin ellerinde kalacağından korkuyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com