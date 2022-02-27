Türkiye'de bir ilk! Turgay Saka ve Ferah Zeydan minibüs hattında klip çektiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de bir ilk! Turgay Saka ve Ferah Zeydan minibüs hattında klip çektiler

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Geçtiğimiz aylarda yayınladıkları "Tozlu Hayatım" şarkısıyla radyo ve televizyonların yanı sıra dijital müzik platformlarında hızlı bir yükseliş yaşayarak dikkatleri üzerine çeken iki isim; "Turgay Saka & Ferah Zeydan'' üretmeye devam ediyor. İkili bu sefer de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek minibüs hattında klip çekti.

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan, sesi ve başarılı sahne performanslarının yanı sıra her geçen gün artan dinleyici kitlesine yenilerini ekleyen "Turgay Saka" ve X Faktör Star Işığı programında sergilediği muhteşem performansıyla kalplerimize dokunarak kısa sürede hayatı değişen Ferah Zeydan; çok konuşulacak bir projenin altına imzalarını attılar. Sözleri Zafer Kerey'e, bestesi Turgay Saka'ya ait olan "Bırakın Bu İşleri" şarkısının; sektörün güncel ritmine ayak uyduran düzenlemesi ise Altınç Tombak imzası taşıyor.

Türkiye'de bir ilk! Turgay Saka ve Ferah Zeydan minibüs hattında klip çektiler

TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Yönetmenliğini Ferit Çetinkaya'nın üstlendiği klip; Türkiye'de bir ilkin gerçekleşmesiyle birlikte İstanbul'un işlek caddelerinde seyreden minibüsün içinde çekildi. "Turgay Saka & Ferah Zeydan"a klipte yakın çevresi ve arkadaşları da eşlik edince ortaya çok eğlenceli görüntüler çıktı. Klipte kullanılan minibüsün arkasındaki "Bırakın Bu İşleri" yazısı da klibin unutulmayacak detaylarından oldu. "Turgay Saka & Ferah Zeydan"ın yeni şarkısı "Bırakın Bu İşleri" Kerey Production etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.

Türkiye'de bir ilk! Turgay Saka ve Ferah Zeydan minibüs hattında klip çektiler

Haberler.com - Magazin

Ferah Zeydan, Türkiye, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title