Türkiye'de bir ilk! Turgay Saka ve Ferah Zeydan minibüs hattında klip çektiler
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Geçtiğimiz aylarda yayınladıkları "Tozlu Hayatım" şarkısıyla radyo ve televizyonların yanı sıra dijital müzik platformlarında hızlı bir yükseliş yaşayarak dikkatleri üzerine çeken iki isim; "Turgay Saka & Ferah Zeydan'' üretmeye devam ediyor. İkili bu sefer de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek minibüs hattında klip çekti.
Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan, sesi ve başarılı sahne performanslarının yanı sıra her geçen gün artan dinleyici kitlesine yenilerini ekleyen "Turgay Saka" ve X Faktör Star Işığı programında sergilediği muhteşem performansıyla kalplerimize dokunarak kısa sürede hayatı değişen Ferah Zeydan; çok konuşulacak bir projenin altına imzalarını attılar. Sözleri Zafer Kerey'e, bestesi Turgay Saka'ya ait olan "Bırakın Bu İşleri" şarkısının; sektörün güncel ritmine ayak uyduran düzenlemesi ise Altınç Tombak imzası taşıyor.
TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Yönetmenliğini Ferit Çetinkaya'nın üstlendiği klip; Türkiye'de bir ilkin gerçekleşmesiyle birlikte İstanbul'un işlek caddelerinde seyreden minibüsün içinde çekildi. "Turgay Saka & Ferah Zeydan"a klipte yakın çevresi ve arkadaşları da eşlik edince ortaya çok eğlenceli görüntüler çıktı. Klipte kullanılan minibüsün arkasındaki "Bırakın Bu İşleri" yazısı da klibin unutulmayacak detaylarından oldu. "Turgay Saka & Ferah Zeydan"ın yeni şarkısı "Bırakın Bu İşleri" Kerey Production etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.