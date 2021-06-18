Türkiye'de aşı olan ve olmayan kişi sayısı kaçtır? Korona 2021 Ülkemizde toplam kaç kişi aşı olmadı, kaç kişi aşı oldu?

covid-19 Korona aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da toplamda 6.5 milyon kişi aşılandı. Vatandaşlar, ülkemizde toplam aşılanan kişi sayısı kaçtır merak etti. Peki, Türkiye'de toplam kaç kişi aşı oldu? Türkiye'de toplam kaç kişi aşı olmadı? Resmi sayılara göre istatistikler haberimizde...

Resmi değerlere göre ülkemizde toplam kaç aşı yapıldı? Hangi ilde kaç aşı yapıldı? Aşılama sayısı kaç? Türkiye'de aşı olan ve olmayan kişi sayısı kaçtır? Korona 2021 Ülkemizde toplam kaç kişi aşı olmadı, kaç kişi aşı oldu?

TÜRKİYE'DE TOPLAM KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Son verilere göre ülkemizde toplam 39.214.584 milyon kişi aşı olmuştur. 1. doz uygulanan kişi sayısı 25.011.278 iken, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 14.203.306 milyondur.

Toplam yapılan aşı sayısı : 39.214.584

1. doz yapılan aşı sayısı : 25.011.278

2. doz yapılan aşı sayısı : 14.203.306

TOPLAM KAÇ KİŞİ AŞI OLMADI?

Toplam aşı olanların sayısı 39.214.584 . (39 milyon 214 bin 584) Haliyle ülkemizin nüfusundan bu sayıyı çıkartırsak toplam aşı olmayan kişi sayısını öğrenmiş oluruz.

Ülkemizin güncel nüfusu 83.614.362 milyondur. Haliyle bu sayıdan 39 milyonu çıkartalım.

83.614.362 - 39.214.584 =44.399.778

Çıkarma işlemini yaptığımızda sonuç olarak ülkemizde aşı olmayan nüfus sayısı 44 milyon 399 bin 778 kişi çıkıyor.

Aşı olmayanların sayısı : 44.399.778

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

GÜNCEL AŞI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ...

HANGİ İLDE KAÇ AŞI YAPILDI?

İstanbul : 6.976.683

Ankara : 3.309.745

İzmir : 2.653.824