Türkiye'de, Akdeniz ya da Ege Denizi'ne kıyısı olan toplam kaç il vardır?

Türkiye'de, Akdeniz ya da Ege Denizi'ne kıyısı olan toplam kaç il vardır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye'de, Akdeniz ya da Ege Denizi'ne kıyısı olan toplam kaç il vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye'de, Akdeniz ya da Ege Denizi'ne kıyısı olan toplam kaç il vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'de, Akdeniz ya da Ege Denizi'ne kıyısı olan toplam kaç il vardır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE'DE, AKDENİZ YA DA EGE DENİZİ'NE KIYISI OLAN TOPLAM KAÇ İL VARDIR?

A: 4

B: 7

C: 10

D: 13

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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