Türkiye'de ABD üssü var mı, nerelerde Amerika askeri üssü var?

Türkiye'de ABD üssü var mı, nerelerde Amerika askeri üssü var?
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Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmese de, Türkiye'de doğrudan ya da ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu bilinmektedir. Peki, Türkiye'de ABD üssü var mı, nerelerde Amerika askeri üssü var?

Türkiye'de doğrudan veya ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla ABD'ye ait askeri tesis ve üs bulunmaktadır. İncirlik Üssü, bu üsler arasında en bilinenlerden biridir. Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmemiştir. Türkiye'de ABD üssü var mı, nerelerde Amerika askeri üssü var?

TÜRKİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ NEREDE?

1. İncirlik Hava Üssü (Adana)

Statüsü : Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait; ABD ile ortak kullanımda.

Kullanım Hakkı: 1955'ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor.

Amaç : Hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları.

Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD uçaklarının konuşlandığı en stratejik üslerden biri.

Türkiye'de ABD üssü var mı, nerelerde Amerika askeri üssü var?

2. Kürecik Radar Üssü (Malatya)

Statüsü : NATO'ya ait radar sistemi; ABD personeli görev yapıyor.

Kullanım Hakkı: 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.

Balistik tehditlere karşı Avrupa'yı koruma hedefli sistemin parçası.

3. İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM)

Statüsü : NATO'nun Kara Komutanlığı merkezi.

Kullanım Hakkı: Türkiye'deki NATO üssü; ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev yapar.

ABD'li generaller ve askerî personel bu üs bünyesinde görev alır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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