Türkiye'de 8 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de 8 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 8 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı
Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş Servet Yardımcı Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de 8 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 20:21:58. #1.16#

title